العرب والعالمعربي

تسجيل 3 وفيات جديدة و692 إصابة بكورونا في الكويت

منذ ساعتين
كورونا في الكويت -وكالات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– أعلنت الكويت اليوم الأربعاء عن تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـــ 24 الماضية ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 23267 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالكورونا ليصل العدد الإجمالي 175 وفاة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قوله: إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 7946 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بإضافة 640 حالة شفاء جديدة.
بترا

مقالات ذات صلة

السعودية تسجّل 14 وفاة و 1815 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين

منظمة العمل الدولية: واحد من كل 6 شباب عاطل عن العمل بسبب كورونا

منذ ساعتين

430 ألف تونسي يفقدون وظائفهم بسبب كورونا

منذ ساعتين
الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال الايجاز اليومي عن فيروس كورونا

ترامب يهدد بـ”إغلاق” مواقع التواصل بعد محاولة “تويتر” فرض رقابة على تغريداته

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock