تسجيل 3 وفيات جديدة و692 إصابة بكورونا في الكويت

عمان– أعلنت الكويت اليوم الأربعاء عن تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـــ 24 الماضية ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 23267 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالكورونا ليصل العدد الإجمالي 175 وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قوله: إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 7946 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بإضافة 640 حالة شفاء جديدة.

بترا