تسجيل 32 وفاة بفيروس كورونا في السعودية

عمان- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن رصد 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 611 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة بتقريرها اليومي الذي أوردته على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد المصابين الى 93157 ، فيما تم تسجيل 806 حالة تعافي ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 .

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