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تسجيل 37 وفاة و350 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

منذ ساعتين
علم ألمانيا

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عمان – أعلنت ألمانيا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الــ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8711 وفاة.
وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني في بيان على موقعه الإلكتروني إن 350 حالة جديدة سجلت ليصل العدد الإجمالي إلى 184543 إصابة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 170200 حالة بعد تسجيل 600 حالة شفاء جديدة.–(بترا)

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