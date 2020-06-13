تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا 7 منها محلية

عمان- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 حالة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، منها 7 حالات محليّة، و31 حالة غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 953.

وتوزعت الحالات الـ 38 الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزراة الصحة على النحو الآتي: 6 حالات لمخالطي اثنين من المصابين في محافظة العاصمة، وحالة واحدة من محافظة جرش يجري حاليّاً الاستقصاء عنها، و 4 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، إضافة إلى 27 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر (19 من مصر، و6 من الكويت، و1 من الإمارات، و1 من عُمان).

كما سُجِّلت 7 حالات شفاء توزعت كما يلي: 5 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالتان في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 9724 فحصاً مخبريّاً اليوم، وهو أعلى عدد فحوصات يومي يتمّ تسجيله حتى الآن، وذلك في إطار التوسّع في إجراء الفحوصات بالتزامن مع فتح القطاعات، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجاحة وحتى الآن 266873 فحصاً.

ولفت الموجز الإعلامي إلى أن الجهات الرقابيّة تواصل تكثيف حملاتها للتفتيش على المنشآت التجاريّة والصناعيّة والسياحيّة والخدميّة، للتأكّد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتسجيل المخالفات التي تصل حدّ الإغلاق بحقّ المنشآت غير الملتزمة؛ لذا تؤكد الحكومة على المنشآت ضرورة إلزام العاملين لديها ومرتاديها بارتداء الكمّامات والحفاظ على التباعد الجسدي من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وبحسب الموجز، بدأت اليوم السبت عمليّة نقل الأردنيين العائدين إلى الأردن (برّاً) من المملكة العربيّة السعوديّة، إذ وصل عبر حدود العمري 150 أردنيّاً وأردنيّة، وستتواصل عمليّة نقل الآخرين خلال الأيّام المقبلة. -(بترا)