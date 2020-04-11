تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

عمان – أعلنت السعودية اليوم السبت، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح اجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 4033 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني أن من بين هذه الحالات يوجد حالياً 3261 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 67 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأضاف العبد العالي أن عدد المتعافين وصل إلى 720 حالة بعد تعافي 35 حالة جديدة، وبلغ عدد الوفيات 52 حالة بعد وفاة 5 حالات جديدة.-(بترا)