تسجيل 4 إصابات بكورونا لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري

عمان- الغد- سجل الأردن، اليوم الأحد، 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين، وأحدهم من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للإصابات في المملكة حتّى الآن (708) إصابات، مؤكدا تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار البيان إلى أنه تمّ إجراء 1451 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (163173) فحصاً.

ولفت إلى أنه تمّ إخلاء جميع المواطنين الخاضعين للحجر في فنادق البحر الميّت والمواقع المخصّصة للحجر، باستثناء (7) أشخاص مخالطين لمصابين، سيتمّ إخضاعهم للحجر احترازيّاً لفترة إضافيّة، لحين التأكّد من حالتهم الصحيّة.