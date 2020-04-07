تسجيل 4 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الأردن.. والإجمالي 353

عمان – اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في المملكة الى 353 حالة .

كما اعلن وزير الصحة خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات مساء اليوم الثلاثاء عن خروج 12 حالة من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء ليصل عدد الحالات التي خرجت من المستشفى الى 138 حالة في حين تبقى في المستشفى 209 حالات تحت العلاج .

واشار جابر الى ان الحالات الاربعة الجديدة التي سجلت اليوم جميعها من محافظة العاصمة وهي حالتان لمخالط معروف وحالتان لم يعرف لغاية الآن مصدر إصابتهما ويتم الآن التقصي لمعرفة ذلك.

وقال وزير الصحة خلال الايجاز، في يوم الصحة العالمي، اقتبس قول جلالة الملك عندما قال انتم “خط الدفاع الاول” وأقتبس من كلام سمو ولي العهد: “كتبت عليكم خدمة الناس وهذا شرف عظيم”.

وأضاف الدكتور جابر، “انحني لكم إجلالا لجهدكم وتعبكم في خدمة الناس، من اطباء وممرضين واطباء اسنان وصيادلة ومهن طبية مساندة واداريين، وانتم لستم وحدكم في الميدان حيث تتواجد القوات المسلحة والاجهزة الامنية وكل الدولة الاردنية معكم” سائلا المولى ان تكلل جهود الجميع في السيطرة على المرض ومنع انتشاره.–(بترا)