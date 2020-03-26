آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

تسجيل 40 إصابة جديدة بـ “كورونا” في الأردن.. والإجمالي 212 حالة

منذ 35 دقيقة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال وزير الصحة سعد جابر أنه تم تسجيل 40 إصابة جديدة بـ “كورونا” في الأردن 26 حالة في إربد و14 حالة في عمان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212، واصفا هذا الارتفاع المفاجئ في الأعداد مؤشّر خطير، ونحن على مفترق طرق بشأن انتشار الوباء.

وأضاف جابر أن علاج المرض “أن نجلس في البيت لمدّة أسبوعين” وهذا واجب الجميع، مؤكدا أن الحل بأيدينا، ويجب أن نلتزم بنسبة 100% للحدّ من الوباء.

تفاصيل الحالات التي سجلت اليوم:
26 من عرس إربد
15 في محافظة العاصمة موزعة كالآتي:
2 حالة حضروا من سويسرا
1 حالة حضر من بريطانيا
3 حالة مخالطين في الهاشمي الشمالي
3 حالات مخالطين لممرضة البشير
1 حالة قدم من السعودية قبل الحجر.

حالة واحدة شفيت تماما من المرض.

الوسوم

مقالات ذات صلة

لا تهاون.. “كورونا” يتوسع أمام أعيننا والخطر يزداد

منذ 13 دقيقة

وزير الصحة يستقبل الفوج الأول من المتطوعين من المستشفيات الخاصة

منذ 15 دقيقة

العضايلة: عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل عاجل

منذ 38 دقيقة

تكريم رجل أمن ساعد ثمانينية عند جسر الجمرك خلال الحظر (فيديو)

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock