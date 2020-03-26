تسجيل 40 إصابة جديدة بـ “كورونا” في الأردن.. والإجمالي 212 حالة

عمان-الغد- قال وزير الصحة سعد جابر أنه تم تسجيل 40 إصابة جديدة بـ “كورونا” في الأردن 26 حالة في إربد و14 حالة في عمان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212، واصفا هذا الارتفاع المفاجئ في الأعداد مؤشّر خطير، ونحن على مفترق طرق بشأن انتشار الوباء.

وأضاف جابر أن علاج المرض “أن نجلس في البيت لمدّة أسبوعين” وهذا واجب الجميع، مؤكدا أن الحل بأيدينا، ويجب أن نلتزم بنسبة 100% للحدّ من الوباء.

تفاصيل الحالات التي سجلت اليوم:

26 من عرس إربد

15 في محافظة العاصمة موزعة كالآتي:

2 حالة حضروا من سويسرا

1 حالة حضر من بريطانيا

3 حالة مخالطين في الهاشمي الشمالي

3 حالات مخالطين لممرضة البشير

1 حالة قدم من السعودية قبل الحجر.

حالة واحدة شفيت تماما من المرض.