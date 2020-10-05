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تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا في جرش

منذ ساعتين

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صابرين الطعيمات
جرش – قال مدير صحة محافظة جرش الدكتور محمد الطحان إن عدد الإصابات من مساء أمس ولغاية اللحظة وصلت ٤٣ إصابة بفيروس كورونا وقد تم التعامل مع الإصابات وفق البروتوكول الطبي المعمول به حاليا.
وأكد الطحان أنه قد تم إغلاق مدرسة مقبلة الثانوية للبنات ومدرسة مخيم جرش للبنات لظهور اصابات تتطلب إغلاق هذه المدارس.
فضلا عن إغلاق قسم العمليات في مستشفى جرش الحكومي لظهور ٣ إصابات من كوادر المستشفى.
وتقوم فرق التقصي الوبائي حاليا بجمع العينات وفحص المخالطين وتعقيم منازلهم وفق الطحان.

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