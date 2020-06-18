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تسجيل 48 وفاة و4757 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

منذ 15 دقيقة

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عمان– سجلت السعودية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة الى 145991 حالة، بما في ذلك 50937 حالة نشطة بينها 1877 مريضا في حالة حرجة.
وأكدت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي على موقعها الالكتروني بشأن مستجدات فيروس كورونا، تماثل 2253 مريضا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 93915 شخصا، فيما تم تسجيل 48 حالة وفاة ليرفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 1139.
بترا

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