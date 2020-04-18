تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

عمان – اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 6 حالات جديدة اليوم بفيروس كورونا ليصبح العدد الاجمالي للاصابات 413 .

كما اعلن وزير الصحة خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات مساء اليوم،تسجيل 4 حالات شفاء اليوم ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة 269 حالة في حين يبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 137 مريضا لافتا الى ان عدد العينات التي تم اجراؤها اليوم 1836 عينة .

واشار الى ان الحالات الست التي تم تسجيلها اليوم توزعت على 4 حالات على الحدود الاردنية بعد ان تم عمل فحوصات لسائقي الشاحنات وثبت اصابة 4 وتم نقلهم الى مستشفى الامير حمزة احدهم من الجنسية المصرية واخر من الجنسية الباكستانية .

كما تم تسجيل حالة مصابة تم اكتشافها في الفحص العشوائي ويجري حاليا البحث عن سبب الاصابة والمخالطين له في حين ان الحالة السادسة تعود لطفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف وهي مخالظة لامها وابيها المصابين في مستشفى الامير حمزة ووضعها العام جيد جدا .

واهاب وزير الصحة في ختام ايجازه الصحفي بالمواطنين مع انتهاء فترة الحظر الشامل غدا وفتح الاسواق بعدم التدافع والالتزام بالمعايير والاجراءات الصحية لاظهار الصورة الحقيقية للاردنيين ولتكون عنوانا للمرحلة المقبلة التي ستعود فيها بعض الانشطة الاقتصادية للافتتاح تدريجيا .

–(بترا)