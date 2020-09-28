العرب والعالمكورونا

تسجيل 62 وفاة جديدة بكورونا في العراق و29 بالسعودية

منذ ساعتين

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بغداد – أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 62 وفاة، و4116 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في تقرير طبي، إن العدد الإجمالي لضحايا كورونا في البلاد، ارتفع إلى 9052 وفاة، و353566 إصابة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 284784.
وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، تسجيل 29 وفاة، و455 إصابة جديدة بالفيروس.
وقالت الوزارة، إن العدد الإجمالي ارتفع إلى 4712 وفاة، و333648 إصابة، كما وصل عدد المتعافين من المرض (كوفيد-19) إلى 317846 شخصاً بعد شفاء 841 حالة اليوم.-بترا

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