تسجيل 69 إصابة جديدة بـ”كورونا” في قطاع غزة

غزة- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، أنها شخصت إصابة 69 شخصا بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الأناضول نسخة منه، إن إجمالي الإصابات بـ”كورونا” في غزة، منذ مارس/ آذار الماضي، ارتفع إلى 356 إصابة، بينهم 4 وفيات، و72 حالة تعاف.

وبيّنت أن “عدد الحالات النشطة في الفترة الحالية وصل إلى 280 حالة، منهم 243 في صفوف المواطنين، و37 حالة من العائدين إلى القطاع من الخارج”.

وأوضحت الوزارة أن طواقهما “ما زالت تجري عملية التقصّي الوبائي، لمتابعة خارطة المخالطين للمصابين في المناطق المختلفة”.

وذكرت أن “قطاع غزة ما زال في مرحلة احتواء الوباء، وكسر حلقات تفشّيه”، داعية المواطنين إلى “اتباع إجراءات الوقاية”.

وحذّرت الوزارة، من نقص في المستلزمات الطبية والصحية الضرورية لمواجهة فيروس كورونا؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الـ14 على التوالي.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظر التجوال في جميع مناطق القطاع “ضمن خطة الطوارئ، التي تتبعها لحصر الوباء ومنع تفشّيه” منذ اكتشاف أولى الحالات داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج) يوم الاثنين 24 أغسطس/آب الجاري.-(الأناضول)