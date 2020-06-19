تسجيل 7 إصابات بـ “كورونا” جميعها غير محلية.. والإجمالي 1008 حالة

عمان-الغد- سُجِّلت، اليوم الجمعة، 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

▪︎حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (مصر)

▪︎(6) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (3) أردنيين، و(3) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1008) حالة.

كما سُجِّلت أيضاً (11) حالة شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة، في حين تمّ إجراء (7678) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (318410) فحصاً.

إجراءات أخرى:

▪︎تهيب وزارة الصحّة بالمواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق (أمان)، لمخالطتهم أشخاصاً مصابين، التوجّه فوراً للمراكز الطبيّة المختصّة للكشف عن حالتهم؛ علماً بأنّ عدداً من حالات الإصابة التي تمّ كشفها خلال الأسابيع الماضية بين المخالطين تمّ الوصول إليها عبر التطبيق، وبعد مبادرة الأشخاص الذين وصلتهم التنبيهات بمراجعة المراكز المختصّة للكشف عن حالتهم.