تسجيل 7 حالات بفيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تشخيص حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية بأعراض فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة إلى 7 حالات منذ ظهور الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم السبت أن الحالة الصحية للمصابين، تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة لهم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالإمارات، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نفى صحة التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكداً خلو عينات الفحص للمتوفاة من هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية بوقت سابق، استقرار حالة المصابين بفيروس كورونا لقادمين من الصين وهم: أربعة من عائلة صينية واحدة، وصينيان آخران، وفلبيني، وفق آخر تحديث لبلاغات المصابين. بترا