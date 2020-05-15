تسجيل 7 وفيات و 187 إصابة جديدة بالكورونا في الجزائر

عمان – أعلنت الجزائر اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس الكورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 536 حالة .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار قوله أنه تم تسجيل 187 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6629 حالة .

وأضاف فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 3271 بإضافة 113 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية . –(بترا)