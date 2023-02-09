تسجيل 700 هزة في الأردن بعد زلزال تركيا

قال رئيس مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، الخميس، إن الحديث عن مواعيد مفترضة لحدوث الزلازل هو موضوع “غير علمي” ولا يحمل أي أساس، مؤكداً أنه من الصعب التنبؤ بحدوثها.

وحول زلزال تركيا الذي حدث مؤخراً، كشف سويدان، لـ “المملكة”، عن تسجيل مرصد الزلازل الأردني أكثر من 700 زلزال (هزة ارتدادية) تراوحت قوتها بين 2.5 إلى 6.7 ريختر”.

وبين أن “هذه الارتدادات رصدتها الأجهزة بينما المواطنين شعروا بأول هزتين رئيسيتين في البداية ولم تؤثر على المباني”.

وأشار سويدان إلى أن “المنطقة تشهد دوماً زلازل عدة في كثير من الأحيان وهي خفيفة وغير مؤثرة ولا يشعر الناس بكثير منها”، موضحاً أن منطقة بلاد الشام من المناطق النشطة زلزاليا عبر التاريخ، غالبيتها غير ملموس.

ودعا سويدان إلى تجنب المعلومات التي يتداولها أشخاص غير مختصين ينشرون معلومات ليس لها أي أساس علمي، أو أنها بهدف التهويل وإثار الهلع.

وأشار سويدان، إلى أن المرصد يقوم برصد وتسجيل وتحليل النشاط الزلزالي المحلي والإقليمي والعالمي بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.

ومنذ إنشاء المرصد، تم العمل على بناء وتطوير بنك للمعلومات الزلزالية الذي يستفاد منه في تحديث كودة البناء الأردني وكذلك في إعداد كتالوج للزلازل يبين مصادر النشاط الزلزالي والتكتوني في الأردن والمناطق المجاورة.

كما تم تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الوطنية وفي الدول العربية، ووضع النشرات الإرشادية للمدارس والدفاع المدني، ونشر الأبحاث والدراسات الزلزالية بالتعاون مع المؤسسات العلمية محليا وإقليميا ودوليا.-(المملكة)