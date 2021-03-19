تسجيل 74 وفاة و7354 إصابة جديدة كورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن الجمعة، 74 وفاة و7354 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (521,461) حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى (5701) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.94%)، مقارنة مع (19.55%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (38,829) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,403,594) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3481) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (420,452) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (95,308) حالات.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (435) حالة، فيما غادرت (386) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3165) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2552) بنسبة إشغال (48%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (729) بنسبة إشغال (57%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (369) بنسبة إشغال (32%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (3918) في محافظة العاصمة عمّان.

– (887) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.

– (579) في محافظة الزرقاء.

– (486) في محافظة جرش.

– (336) في محافظة البلقاء.

– (215) في محافظة الكرك.

– (215) في محافظة مأدبا.

– (167) في محافظة الطفيلة.

– (149) في محافظة العقبة.

– (147) في محافظة المفرق.

– (141) في محافظة عجلون.

– (114) في محافظة معان، منها (26) في البترا.