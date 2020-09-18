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تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا في معان

منذ 3 ساعات
فحص كورونا

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حسين كريشان
معان – اظهرت نتائج مخبرية اليوم عن تسجيل اصابة 8 اشخاص مخالطين للشخص المصاب من قرية بئر ابو دنه في قضاء ايل بمحافظة معان الأربعاء الماضي والذي يعمل في شركة البوتاس في الكرك ، بحسب مدير عام صحة محافظة معان الدكتور امجد أبو درويش.
وأشار ابو درويش إن نتائج الــ17عينة فحص لفيروس كورونا المستجد سحبت من مخالطين للشخص المصاب في قرية بئر أبو دنه جاءت 8 حالات كانت نتائجها ايجابية ، حيث تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وارسال المصابين إلى منطقة الحجر الصحي في البحر الميت وعزل المخالطين لهم والتوسع في اخذ المسحات من المخالطين للمخالطين من قبل فرق التقصي الوبائي في المحافظة .
وأكد مدير الصحة عن تسجيل إصابة شخص اخر اليوم بفيروس كورونا من قرية بسطه في قضاء ايل بمحافظة معان ، كان قادما من لواء القويره في محافظة العقبه ، موضحا أنه تم حجر المصابين التسعة ، فيما تم أخذ عينات من المخالطين للاصابة الجديدة في قرية بسطه .

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