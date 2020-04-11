تسجيل 9 إصابات كورونا بالبصرة و11حالة شفاء باربيل في العراق

بغداد – كشفت مصادر صحية عراقية اليوم السبت، عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة وشفاء 11 في أربيل.

وبحسب دائرة صحة البصرة جنوب العراق، فقد تم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد خضوع المصابين للفحص الطبي والمختبري، فيما بلغ عدد المتعافين بالبصرة خمسة حالات وأجمالي المصابين بالبصرة بلغ 174 إصابة.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت صحة أربيل شمال العراق شفاء 11 شخصا مصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن العراق الذي يفرض حظرا للتجوال منذ ما يقارب الشهر، تجاوز عدد المصابين فيه 1230 مصابا.–(بترا)