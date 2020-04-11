آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

تسجيل 9 إصابات كورونا بالبصرة و11حالة شفاء باربيل في العراق

منذ 22 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بغداد – كشفت مصادر صحية عراقية اليوم السبت، عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة وشفاء 11 في أربيل.
وبحسب دائرة صحة البصرة جنوب العراق، فقد تم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد خضوع المصابين للفحص الطبي والمختبري، فيما بلغ عدد المتعافين بالبصرة خمسة حالات وأجمالي المصابين بالبصرة بلغ 174 إصابة.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت صحة أربيل شمال العراق شفاء 11 شخصا مصابين بفيروس كورونا.
يذكر أن العراق الذي يفرض حظرا للتجوال منذ ما يقارب الشهر، تجاوز عدد المصابين فيه 1230 مصابا.–(بترا)

مقالات ذات صلة

161 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

منذ 9 دقائق

عالِمة تكشف عن موعد طرح “لقاح كورونا”

منذ 48 دقيقة

سورية: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا و الإجمالي 25

منذ 54 دقيقة

فيروس كورونا بالأرقام: بيانات تكشف عن تفشٍ غير مسبوق

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock