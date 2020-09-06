تسديد أثمان 13.7 مليون فاتورة عبر “إي فواتيركم” في 8 شهور

إبراهيم المبيضين

عمّان – أظهرت بيانات حديثة اصدرها البنك المركزي الاردني مؤخرا ان عدد الحركات (الفواتير) التي سددها الاردنيون الكترونيا عبر نظام عرض وتحصیل الفواتیر إلكترونیا “إي فواتیركم” خلال فترة الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي بلغ حوالي 13.7 مليون فاتورة وذلك اثمانا لخدمات تتبع مؤسسات من قطاعات متنوعة.

واظهرت البيانات ان عدد الفواتير التي سددها الاردنيون من مستخدمي “إي فواتيركم” ومع وصولها الى هذا الرقم تكون قد زادت بمقدار 4.9 مليون فاتورة، وبنسبة بلغت 56 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة عبر النظام خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 8.8 مليون فاتورة.

وجاءت هذه الفواتير سدادا لخدمات حصل عليها المواطنون من مؤسسات من مختلف القطاعات كالمیاه والكهرباء والاتصالات والتعلیم وخدمات حكومیة متنوعة.

وعلى صعيد متصل اظهرت بيانات البنك المركزي ان قيمة الفواتير المسددة إلكترونيا عبر نظام “اي فواتيركم” خلال أول ثمانية شهور من العام الحالي بلغت قرابة 4.8 مليار دينار.

وبحسب البيانات زادت قيمة الفواتير المسددة عبر اي فواتيركم في اول ثمانية شهور بمقدار 500 مليون دينار وبنسبة تصل الى 12 % وذلك لمدة المقارنة بقيمة الفواتير المسددة عبر النظام في اول ثمانية شهور من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 4.3 مليار دينار.

ونظام “إي فواتیركم” الذي یشرف علیه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام یربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ویمكن للمواطن استعراض ومعرفة قیمة فواتیره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونیا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.



وببساطة، یهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المیاه، الاتصالات) لتسهيل عملیة الاستفسار عن قیمة الفواتیر وسدادها من خلال قنوات إلكترونیة متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

الى ذلك ذكرت بیانات المركزي أن 296 جهة من القطاعین العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادیة أصبحت الیوم مرتبطة بنظام “إي فواتیركم”، وذلك حتى نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي، لتمكن المواطنین من سداد فواتیر عشرات الخدمات التي تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.

وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بین شركات اتصالات، ومؤسسات حكومیة، وجامعات، وشركات كهرباء، ومیاه، ونقابات وجمعیات وغيرها من الجهات.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن قيمة الفواتیر التي سددها الأردنیون إلكترونیا عبر نظام عرض وتحصیل الفواتیر إلكترونیا “إي فواتیركم” منذ انطلاقته قبل ست سنوات وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت أكثر من 22 مليار دينار. كما أظهرت الأرقام أن عدد الفواتير المسددة عبر النظام منذ انطلاقته قد بلغ 45 مليون فاتورة.