تسديد فواتير بقيمة 782 مليون دينار عبر “إي فواتيركم” في شهر تموز

إبراهيم المبيضين

عمّان – شهد نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا “اي فواتيركم” سداد فواتير بقيمة إجمالية بلغت 782 مليون دينار خلال فترة شهر تموز (يوليو) الماضي، على ما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وجاءت هذه القيمة أثمانا لفواتير دفعها مواطنون مستخدمون لنظام “اي فواتيركم” لقاء خدمات ومنتجات متنوعة حصولا عليها في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب أرقام المركزي، فقد زادت قيمة الفواتير المسددة عبر “إي فواتيركم” خلال شهر أيار (مايو) الماضي بمقدار 76 مليون دينار، وبنسبة تصل إلى حوالي 11 % وذلك على أساس المقارنة بقيمة الفواتير التي سددها الأردنيون عبر النظام خلال الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 706 ملايين دينار.

وبالنسبة لمؤشر عدد الفواتير، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن نظام “إي فواتيركم” شهد خلال شهر أيار (مايو) الماضي تسديد 2.70 مليون فاتورة لخدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها. وبحسب بيانات “المركزي”.

ومع تسجيل هذا العدد من الفواتير المسددة عبر “إي فواتيركم” في الشهر الماضي، تكون قد زادت بمقدار 850 ألف فاتورة ، وبنسبة تزيد على 46 % وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة خلال الشهر نفسه من العام الماضي حيث بلغ عددها في ذلك الوقت 1.85 مليون فاتورة.