تسديد 630 مليون دينار عبر “أي فواتيركم” الشهر الماضي

إبراهيم المبيضين

عمان- كشفت آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، مؤخرا، أن قيمة الفواتير التي سددها أردنيون من خلال نظام استعراض وتسديد الفواتير الكترونيا “اي فواتيركم” خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لصالح جهات مفوترة من قطاعات مختلفة بلغ قرابة 630 مليون دينار.

وجاءت هذه القيمة أثمانا لفواتير خدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد زادت قيمة الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” بمقدار 148 مليون دينار، وبنسبة تصل الى 31 %، وذلك على أساس سنة مقارنة بقيمة الفواتير التي سددها الأردنيون عبر النظام خلال الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 482 مليون دينار.

وتظهر أرقام “المركزي” أن قيمة الفواتير المسددة عبر النظام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قد زادت بمقدار 29 مليون دينار وبنسبة تصل الى حوالي 5 %، وذلك لدى المقارنة بقيمة الفواتير المسددة خلال الشهر السابق له (تشرين الأول) والتي بلغت وقتها قرابة 601 مليون دينار.

وبالنسبة لمؤشر عدد الفواتير، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن نظام “اي فواتيركم” شهد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تسديد 2.24 مليون فاتورة أثمانا لخدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب بيانات “المركزي”، ومع تسجيل هذا العدد من الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” في الشهر الماضي، تكون قد زادت بمقدار 1.02 مليون فاتورة، وبنسبة 84 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة خلال الشهر نفسه من العام الماضي حيث بلغ عددها في ذلك الوقت 1.22 مليون فاتورة.

ووفقا للبيانات نفسها، فقد زاد عدد الفواتير المسددة خلال الشهر الماضي بمقدار 270 ألف فاتورة وبنسبة تصل الى 14 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في الشهر السابق عندما بلغ حوالي 1.97 مليون فاتورة.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

وأظهرت البيانات أن 314 جهة من القطاعين العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت اليوم مرتبطة على نظام “إي فواتيركم”، وذلك حتى نهاية الشهر الماضي، لتمكن المواطنين من سداد فواتير عشرات الخدمات التي تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.

وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بين شركات اتصالات، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشركات كهرباء، ومياه، ونقابات وجمعيات وغيرها من الجهات.

و”مدفوعاتكم” -المنفذة لنظام “اي فواتيركم”- هي شركة ناشئة أردنية تأسست العام 2011 بشراكة ودعم “أويسيس 500” وبوجود مساهمين استراتيجيين من الأردن ودول الخليج، وتهدف الشركة إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.