“تسرب الغاز” يحصد أرواح 4 أشخاص منذ بداية العام

حمزة دعنا

عمان- كشفت احصائية لمديرية الدفاع المدني عن وقوع 4 وفيات ناتجة عن الحرائق بسبب تسرب الغاز منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم في جميع أنحاء الأردن.

وتحدثت المديرية لـ”الغد” عن “إجراءات السلامة لتنجب حوادث الغاز لسلامة المواطنين وحماية أرواحهم”، وقالت إنّها “تكون من خلال اتباع كافة التعليمات والإرشادات الوقائية التي من شأنها أن تحد من الوقوع في الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز تكمن في، عدم استعمال الشدة والعنف عند فتح وإغلاق صمام الاسطوانة، ومتابعة الأطفال ومراقبتهم وعدم السماح لهم بالعبث باسطوانات الغاز”.

وأكدت المديرية أنّ “عملية التفقد المستمر للخراطيم من حيث تلفها أو تشققها واستبدال منظم الغاز ومانعة التسرب (الجلده) تساهم في الحد بشكل كبير من الوقوع في الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز”.

وطالبت “بضرورة الاعتماد على الشخص المختص في تركيب الاسطوانة عند استبدالها، واستخدام الطريقة المناسبة لفحص التسرب من الاسطوانة ويتم ذلك بواسطة الرغوة والصابون وليس بأي مصدر قد يؤدي إلى الاشتعال كأعواد الثقاب “.

كما شددت على “ضرورة الحرص على عدم تعرض الاسطوانة للصدمات، عند الشعور بنفاد كمية الغاز الموجود داخل الاسطوانة فيجب عدم دحرجتها ووضعها بالماء الساخن، كذلك العمل على إبعاد اسطوانة الغاز عن مصادر الاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال”.

وحول التصرف السليم عند حدوث تسرب الغاز، قالت المديرية إن “تسرب الغاز من الاسطوانة قد يعرضنا لحوادث الاختناق أو احتمالية نشوب حريق”، داعية المواطن لضرورة الحرص على تفادي هذه الحوادث من خلال اتباع الطرق التالية عند الشعور بوجود رائحة غاز داخل المنزل، وهي عدم استخدام أي مصدر شرر قد يؤدي إلى الاشتعال، وعدم استخدام أي مصدر من مصادر الكهرباء كاشتعال الضوء، وإغلاق اسطوانة الغاز من الصمام الرئيسي، والمبادرة إلى فتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان، وسكب الماء على أرضية الغرفة وفي قنوات التصريف الداخلية لطرد الغازالمتجمع”.