تسرب خط تدفئة في مجمع الدوائر الحكومية بالكرك

الكرك – وقع تسرب في احد خطوط أنابيب التدفئة في مجمع الدوائر الحكومية في ضاحية المرج شرقي الكرك اليوم الخميس مما تسبب في إرباك العاملين في المجمع وخاصة مركز التدريب المهني ومديرية المالية والذي أدى إلى خسائر مادية فقط .

وقال مشرف المجمع مدير الدائرة الماليه نضال الرواشده ان صوتا مدويا وقع عند بداية تشغيل خطوط التدفئة بالمجمع نظرا لتدفق المياه الساخنة لافتا الى انه تم أصلاح العطل مباشرة ولم يتسبب بأضرار بشرية واقتصرت على بعض الأضرار المادية بمركز التدريب المهني.

وأضاف ان المجمع يخضع لعمليات صيانة ومتابعة بشكل دائم لمعالجة الثغرات السابقة مثل اغلاق الفتحة السماوية وأعمال النظافة والحراسة والإنارة والمصاعد.

من جانبه قالت مديرة مركز التدريب المهني المهندسة رائده حريزات لـ “بترا” خلال جولة بالمركز انه نتيجة حدوث التسرب من أنبوب التدفئة فقد لحقت أضرار بعدد من الغرف نتيجة سقوط السقف على الارض مما تسبب بحالة من الهلع والخوف عند العاملين وعشرات الطلبة المتدربين مشيرة الى انه كان من المفروض تجربة المعدات والأنابيب والتأكد من صلاحيتها قبل تشغيل التدفئة.

يشار الى ان المجمع يضم ما يقارب 15 دائرة حكومية تقدم خدماتها لكافة ابناء المحافظة.

–(بترا)