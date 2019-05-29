تسريبات: آبل ستتخلى عن ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد في هواتفها المقبلة

الغد- بعد أربع سنوات من تبني آبل ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد (3D Touch) لأول مرة في هاتف آيفون 6إس، يبدو أن الميزة الحساسة لضغط المستخدم على شاشة الهاتف، في طريقها للزوال لصالح استخدام اللمس المحسوس (Haptic Touch).

واللمس المحسوس هو مجرد اسم تسويقي لميزة الضغط المطول على الشاشة المصحوب برد فعل يجعل المستخدم يستشعر استجابة لعملية اللمس.

ففي مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، تمت مشاركتها مع موقع “ماك رومرز” المعني بأخبار الشركة الأميركية، “أكد” فريق من محللي شركة باركليز أنه “سيتم إنهاء” تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد (ثري دي تاتش) في جميع هواتف آيفون 2019، مثلما توقعوا في أغسطس/آب 2018.

وجمع المحللون هذه المعلومات من موردي آبل في أعقاب رحلة إلى آسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب موقع ماك رورمز كما نقلت الجزيرة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذه الإشاعات، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الشيء ذاته في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت آبل استغنت بالفعل عن تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد في هاتف آيفون إكس لصالح استخدام اللمس المحسوس، وذلك من أجل تحقيق إمكانية تصميم جهاز بشاشة “إل سي دي” تمتد من الحافة إلى الحافة تقريبا، ومن المحتمل أن تتوسع آبل في هذا الأمر في كافة هواتفها التي ستصدرها هذا العام (والمتوقع أن تكشف عنها في سبتمبر/أيلول المقبل كالمعتاد).

وليس من الواضح سبب قيام آبل بإزالة اللمس ثلاثي الأبعاد من هواتف الجيل التالي من آيفون إكس إس وآيفون إكس إس ماكس، حيث أثبتت الشركة أنها تستطيع بالفعل دمج الميزة في شاشات أوليد (OLED) التي تمتد من الحافة إلى الحافة، دون مشاكل.

وتعمل ميزة اللمس المحسوس على هاتف آيفون إكس آر في أماكن أقل على الشاشة من تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك ضوء الكشاف (flashlight) واختصارات الكاميرا على شاشة القفل، وفي مركز التحكم، ولمشاهدة كامل الإشعارات.

ولا تدعم ميزة اللمس المحسوس قوائم “كويك أكشن” (Quick Actions) في التطبيقات أو “بيك وبوب” (Peek and Pop) لمعاينة المحتوى.

وربما تكشف آبل عن حقيقة هذا الأمر في الإصدار آي أو إس 13 الجديد من نظام التشغيل، الذي يتوقع أن تعلن عنه في مؤتمرها للمطورين 2019 (دبليو دبليو دي سي) الذي ينطلق الاثنين المقبل.