آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تسريبات بريطانية تكشف هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية

منذ 9 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – كشفت تسريبات صحفية بريطانية اليوم الأحد، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2019.

وطبقا للوثيقة المسربة التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية، فإن ليونيل ميسي يحتل الصدارة برصيد 446 نقطة، يليه نجمي ليفربول، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك برصيد 382 نقطة، والنجم المصري محمد صلاح برصيد 179 نقطة، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس – الذي فاز بالكرة الذهبية 5 مرات – في المركز الرابع برصيد 133 نقطة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل يوم غد الاثنين على مسرح “شاتوليه” في العاصمة الفرنسية (باريس)، وهو الحفل الذي تقيمه مجلة “فرانس فوتبول” صاحبة فكرة منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم، بعد انفصالها عن جائزة الفيفا منذ العام 2016.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الإعلان عن قائمة الناشئات لبطولة غرب آسيا

منذ 13 دقيقة

المونتينيغري نيبوشا مدربا للأهلي القطري

منذ ساعتين

المكتب التنفيذي يعتمد آلية المشاركة الآسيوية في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين

كانافارو يقود غوانغجو الى لقبه الثامن بالدوري الصيني

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock