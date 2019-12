تسريبات بريطانية تكشف هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية

عمان – الغد – كشفت تسريبات صحفية بريطانية اليوم الأحد، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2019.

وطبقا للوثيقة المسربة التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية، فإن ليونيل ميسي يحتل الصدارة برصيد 446 نقطة، يليه نجمي ليفربول، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك برصيد 382 نقطة، والنجم المصري محمد صلاح برصيد 179 نقطة، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس – الذي فاز بالكرة الذهبية 5 مرات – في المركز الرابع برصيد 133 نقطة.

❗There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov

— Barca Universal (@BarcaUniversal) November 30, 2019