تسريبات عن تصنيع هواوي هاتفا بـ 7 كاميرات

زعمت تسريبات جديدة أن هاتف “هواوي” القادم قد يأتي مزودا بـ7 كاميرات مميزة بمستشعرات بصرية.

وكشف إيفان بلاس، Evan Blass، المسرب لآخر أخبار الهاتف الذكي بانتظام، أن عملاق التكنولوجيا الصيني، هواوي، سيأخذ بعض الإشارات من المنافسين، مثل سامسونغ، ويدخلها جميعا في مجموعة الكاميرا الخلفية، المجهزة بخمسة مستشعرات بصرية.

Huawei's new P40 smart phone will be made of ceramic and glass and have SEVEN cameras https://t.co/wuyjwCtAQ0

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2020