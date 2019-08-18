عمان – الغد – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضي، تسريبات دعمتها تقارير صحفية، تشير إلى فوز الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019، متفوقا بذلك على البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن النجم الأرجنتيني تفوق على منافسيه، حيث حصل على 252 نقطة، مقابل 224 لفان دايك الذي حل ثانيا، بفارق كبير عن رونالدو صاحب المركز الثالث برصيد 181 نقطة.

وانتشر التسريب على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، قبل إعلان الفائز بشكل رسمي يوم 29 آب (أغسطس) الحالي في مدينة موناكو الفرنسية، خلال حفل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الجديد.