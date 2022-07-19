تسريب اسم افضل لاعب في احتفال الاتحاد الافريقي لكرة القدم

اشارت تقارير صحفية الى ان تسريبات حول هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الحفل الذي سيقام نهار الخميس القادم في المغرب وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “​كاف​”، حيث كشفت التسريبات من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الترتيب النهائي لقائمة أفضل اللاعبين الافارقة لهذا الموسم.

لتكون قائمة اللاعبين الافضل في افريقيا على الشكل التالي:

1-السنغالي ​ساديو ماني​ (​بايرن ميونيخ​).

2- المصري ​محمد صلاح​ (​ليفربول​).

3- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

4- الجزائري رياض محرز(مانشستر سيتي).

5- ساحل العاج سيباستيان هالر (أياكس).

6-المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

7-الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر).

8-الغيني نابي كيتا (ليفربول).

9- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).

10-الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون).

المصدر (السبورت)