تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف.. وذووها يتقدمون ببلاغ في الواقعة

استنكر ذوو فتاة جامعة المنصورة المغدورة نيرة أشرف تسريب فيديو لها تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه آثار الطعنات التي تلقتها نيرة في الرقبة والوجه والظهر.

وأعلن ذوو المغدورة تقدمهم ببلاغ ضد المتسبب بالواقعة.

وأصدرت محكمة مصرية، يوم 6 تموز/ يوليو الماضي، حكمًا بمعاقبة المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض.

واستنكر أشرف عبد القادر والد طالبة المنصورة نيرة، تداول الفيديو لابنته، بعد وفاتها بأكثر من 40 يومًا، موجهًا رسالته للمتسبب بتسريب الفيديو، قائلًا: “فيه حرمانية للموتى، بنتي ماتت بقالها أكثر من 40 يومًا، ليه يتم نشر فيديو يؤذيها ويجرحنا”، مضيفًا :”كفاية الي حصل لبنتي، سيبوها بقى وابعدوا عنها شوية”.

وأضاف “عبد القادر”، في تصريحات لقناة “CNN بالعربية”، أنه علم بتداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي من المحيطين به، والذين نصحوه بعدم مشاهدته، متابعًا: “لم أستطع مشاهدته بالفعل، ولكن المحامي الخاص بالعائلة شاهده وأكد أن ابنته هي التي ظهرت بالفيديو، ولذا طلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين سربوا الفيديو”.

من جهته، كشف محامي أسرة طالبة المنصورة خالد عبد الرحمن، عن تقدمه ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب المنصورة ضد مدير مستشفى المنصورة العام القديم، والطاقم الطبي المصاحب للمجني عليها، حول المتسبب بتسريب الفيديو، مضيفًا أن الفيديو مسرب من داخل مستشفى المنصورة العام وليس المشرحة؛ لأن الأخيرة ليس بها سرير نقل المرضى “ترولي”؛ ولذا تم تقدم البلاغ ضد المستشفى.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لقناة “CNN بالعربية”، أن البلاغ اتهم مدير مستشفى المنصورة العام القديم، والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا لجثة نيرة، بتسريب فيديو مصور لها من داخل المستشفى وهي مذبوحة، وتم تداول هذا الفيديو دون مسوغ من القانون أو تصريح من النيابة العامة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير المستشفى والطاقم الطبي المصاحب للجثة آنذاك.

وقال إن الفيديو تسبب بصدمة لأسرة نيرة أشرف؛ لأنهم لم يروا ابنتهم نهائيًا يوم الواقعة أو في المستشفى أو في المشرحة، ولذا تسبب الفيديو بصدمة لهم.

وحول المتسبب بتسريب الفيديو، رجح المحامي، أن تكون إحدى ممرضات المستشفى سربته بغرض الشهرة “الشو” فقط لا غير؛ لأنه ليس هناك لأحد مصلحة من وراء هذا التسريب الذي أضر كثيرًا بنفسية أسرة الطالبة المقتولة.

وردًا على ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل حول تسريب أهل نيرة أشرف للفيديو، انتقد محامي أسرة الضحية هذه الأقاويل، مضيفًا :”أسرة نيرة تأذت من تداول فيديو لابنتهم بهذا الشكل، وليس من مصلحتهم تداوله خاصة بعد صدور حكم ضد الجاني بالإعدام”.

وأشار إلى أنه سبق وأن رأى الفيديو بعد واقعة قتل نيرة أشرف بـ48 ساعة، غير أنه حذر إدارة المستشفى من تسريبه حتى لا يتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف أن مدير مستشفى المنصورة، الذي استقبل جثة نيرة أشرف، يريد التملص من مسؤولية تسريب الفيديو، ويردد أن زملاء الضحية هم وراء تصوير الفيديو، وهذا غير صحيح؛ لأن الطاقم الطبي فقط هو الذي كان متواجدًا داخل المستشفى ولم يدخلها غيرهم، مرجحًا أن تكون إحدى الممرضات وراء هذا التصوير بدليل ما ظهر بالفيديو من صوت لإحدى الممرضات.

ونقلا عن جريدة “البيان”، ألقت قوات الأمن المصرية اليوم الأربعاء، القبض على الممرضة المتورطة بتصوير وتسريب فيديو جثة نيرة أشرف.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة في محافظة الدقهلية، من ضبط ممرضة بمستشفى المنصورة العام القديم، وذلك بعد ثبوت تورطها بتصوير مقطع فيديو يظهر الطالبة نيرة أشرف، والتي راحت ضحية على يد زميلها الطالب بكلية الآداب في 20 حزيران الماضي خارج أسوار جامعة المنصورة، وذلك لحظة وصولها للاستقبال وقيام عدد من الأطباء بفحصها.

وكان مدير أمن الدقهلية اللواء مروان حبيب، تلقى إخطارًا من مدير المباحث اللواء محمد عبد الهادي، يفيد بتمكن وحدة الرصد والمتابعة برصد مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، مُسرّب من داخل المستشفى التخصصي بالمنصورة، للطالبة نيرة أشرف.

وأكد مصدر طبي وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن تحقيقات موسعة جرى إجراؤها مع استقبال المستشفى وطاقم التمريض، وتم تحديد شخصية الممرضة التي تعمل باستقبال المستشفي والتي قامت بتصوير الفيديو وقت الواقعة، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 حزيران/ يونيو الماضي، وتبين أنها تدعى “منى. ال” ممرضة ومقيمة في مدينة السنبلاوين.

وبتقنين الإجراءات، جرى ضبطها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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