الخلايلة: تسكين الحجاج في مِنى وجميعهم بخير

عامر خطاطبة– قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية وحجاج فلسطينين 48 للديار المقدسة الدكتور محمد الخلايلة إنه تم الانتهاء من تسكين جميع الحجاج بمخيماتهم في مساء اليوم السبت.

وأضاف الخلايلة في تصريحات صحفية للبعثة الاعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين للديار المقدسة أن جميع حجاجنا بخير، وان عملية تسكينهم في مخيمات منى تمت بسلاسة، وتم السير ضمن المسار الذي اعدته دائرة الحج والعمرة مسبقا، حيث تم نقلهم بحافلات من الفنادق التي يقيمون بها في مكة المكرمة لمنى، علما بان مخيمات الاردنيين لهذا العام تم نقلها على مقربة من موقع رمي الجمرات بنحو 2كم، بعد ان كانت تبعد في الاعوام السابقة نحو 4كم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز مخيمات الحجاج الأردنيين في منى بكافة الخدمات التي يحتاجها الحاج من خيم ومكيفات وبرادات وثلاجات لتبريد المياه، ومشروبات ساخنة على مدار الساعة، والاعاشة، وصوفا بد وشراشف ومخدات، فيما يقوم على رعايتهم المسؤولين والموظفين في البعثة الادارية، إضافة الى دور البعثة الارشادية التي تقوم على توعيتهم لاستكمال مناسك الحج وأداء الفريضة على أكمل وجه.

وأشاد الخلايلة بكوادر وزارة الأوقاف ودائرة الحج والعمرة الذين أثبتوا حس المسؤولية وقدراتهم على انجاح الموسم، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إذ تم منحهم الصلاحيات الكاملة التي تخولهم من التعامل مع كافة الملاحظات التي ترد إليهم في الميدان دون الحاج للرجوع لمركز البعثة في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، وهو ما سهل علينا التعامل مع الملاحظات، وحلها بشكل فوري.

وبين أن وزارة الأوقاف ودائرة الحج والعمرة أصبح لديهما من الخبرة والدراية في ملف الحج ما يمكنهم من إدارته بكل يسر وسهولة، فيما سيتم تقيم الموسم بشكله النهائي بعد انتهاء الموسم والعودة لأرض الوطن، حيث تم رصد جميع الملاحظات للعمل على معالجتها قدر الامكان في المواسم القادمة، ونحن نسير ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في خدمة ورعاية الحجاج الأردنيين.

كما أشاد الخلايلة بدور بعثة الإرشاد الديني المتمثلة بالمرشدين ولجنة التوعية ومجلس الافتاء المصغر المشكل من أصحاب الفضيلة المفتين والقضاة الشرعيين من دائرتي الإفتاء العام للمملكة وقاضي القضاة في توجيه الحجاج وتوعيتهم لاداء أركان ومناسك الحج منذ مغادرتهم أرض الوطن نهاية الشهر الماضي وحتى انتهى أعمال الحج.

وفيما يتعلق بالبعثة الطبية قال الخلايلة إن البعثة تعاملت بكل ما يلزم مع كافة الحالات المرضية التي راجعتها، حيث تم تقديم الرعاية والعناية والدواء للمرضى، فيما تم نقل حالات للمستشفى بموجب التأمين الصحي الذي منحته الوزارة هذا العام لجميع الحجاج داخل اراضي المملكة العربية السعودية، ولا يوجد اي حاج على سرير الشفاء داخل المستشفيات.

كما أشاد الوزير الخلايلة بالجهود التي يبذلها أعضاء البعثة الاعلامية الذين وصفهم بخير سفراء للسلطة الرابعة الأردنية، مشيرا إلى أنهم ابلوا بلاء حسنا، وكانوا على قدر عالي من المسؤولية والامانة والمهنية، وكانوا مرافقين لنا في جميع زيارات التفقد للحجاج الأردنيين وحجاج ال48,اضافة الى زيارتهم المستقلة التي قاموا بها، حيث تم التعامل من قبل كوادر البعثة الادارية مع كافة الملاحظات التي رصدوها، مشددا على أن الوزارة تعتبر دور البعثة الاعلامية أساسي في نجاح موسم الحج وأبوابها مفتوحة لها، ولا يوجد لدينا ما يمنعنا من ذلك سيما وانهم اصحاب رسالة اعلامية مميزة ومقدرة ويعكسون صورة مؤسساتهم الوطنية.

وأعلن لخلايلة بدء قوافل الحجاج الأردنيين مغادرة الديار المقدسة متعجلين بعد الانتهاء من رمي الجمرات وطواف الوداع يوم بعد غد الاثنين متوقعا وصولهم يوم الثلاثاء القادم، ومتمنيا قبول اعمالهم ووصولهم لوطننا واهلهم سالمين.