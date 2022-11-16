تسليم تقرير ديوان المحاسبة لمجلس الأمة بعد قليل

ايمان الفارس

كشف مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، ل “الغد” عن انه سيتم تسليم التقرير السنوي لديوان المحاسبة رقم 70 عن العام 2021 بعد قليل الى مجلس الامة.

وكانت مصادر حكومية كشفت الشهر الماضي عن جاهزية التقرير للتسليم إلى مجلس الأمة، الذي بدأت دورته العادية في 13 تشرين ثاني (نوفمبر) الحالي، مشيرة إلى الانتهاء من كامل مراحل إعداده وتجهيزه وطباعته.

ووفق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على “تسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس”، يأتي تسليم ديوان المحاسبة لتقريره السنوي وإطلاقه والإعلان عن تفاصيله، وعرضه على الموقع الإلكتروني لـ”الديوان” أمام الجميع في التوقيت المحدد.