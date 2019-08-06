تسليم حظائر الأضاحي غدا (أسماء المواقع)

عمان- الغد- تباشر أمانة عمان صباح غدٍ الأربعاء تسليم الحظائر المخصصة للأضاحي للمتقدمين بطلبات للحصول عليها والبالغ عددهم 378 مستفيدا، وفق المدير التنفيذي للرقابة الصحية/مدير مشروع الأضاحي في الأمانة الدكتور يسار الخيطان.

وأضاف الخيطان أن الأمانة قامت بتجهيز هذه المواقع بالإنارة والصواوين والوحدات الصحية اللازمة واللوحات الإرشادية والحاويات والتجهيزات الفنية لعملية الذبح.

واشار إلى أن عملية إجراء القرعة ستتم إلكترونيا، وستصل لكل صاحب طلب أختير من خلال الموقع، رسالة نصية ( SMS ) تتضمن رقم الحظيرة وموقها.

وكانت الأمانة أنهت إستقبالها طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني WWW.AMMAN.JO نهاية دوام أمس الاثنين.

وأشار الخيطان أن كوادر الأطباء البيطريين سيكونوا متواجدين بمكان الحظائر في صباح يوم الخميس المقبل لفحص ومعاينة الاضاحي المتواجدة في الموقع المخصص لذلك.

وكانت الأمانة قد حددت المواقع التي ستكون مخصصة لعملية عرض وذبح الاضاحي وستغطي مختلف مناطق العاصمة وهي: منطقة بسمان في موقع عين غزال بالقرب من مشتل الأمانة نهاية شارع البطحاء.

ومنطقة شفا بدران في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة.

ومناطق زهران وبدر والمقابلين في المساحة الواقعه على شارع الأمير حسين .

ومنطقة خريبة السوق على شارع الستين مقابل المتصرفية، وفي منطقة وادي السير في حي الظهير على شارع نالتشك، وفي منطقة القويسمة على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر)، وفي منطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية.

وفي منطقة طارق على شارع النهضة بجانب مدارس عبداللطيف عابدين، وفي منطقة مرج الحمام في الساحة الواقعه ضمن القرية الملكية من الجهة الغربية.

وفي منطقة ماركا على شارع الملك عبدالله الاول ــــ مقابل مستودعات الجيش، وفي منطقة صويلح على شارع رفاعة الانصاري ــــ خلف مواقف سيارات قسم حماية البيئة، وفي منطقة أحد بموقع المسلخ _الماضونة سوق الحلال .