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تسليم شهادات التدريب الآسيوية لإقليم الجنوب غدا

منذ ساعة واحدة
شعار الاتحاد الاردني لكرة القدم

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عمان – الغد- تبدأ يوم غد الأحد الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، بتسليم شهادات دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثاني B، لإقليم الجنوب.

واقيمت الدورة بالفترة من 1 حتى 25 تشرين الثاني (نوفمير)  في العقبة، بإشراف المحاضر الآسيوي ديان صالح.

وعلى المشاركين التالية اسماؤهم مراجعة الدائرة الفنية لاستلام الشهادات: مروان أبو عقل، علاء قباعة، محمد الهباهبة، عبدالله عقل، هيثم النعيمات، محمد الخطاب، محمد القصاص، محمد المدادحة، يوسف الكساسبة، يحيى الكساسبة، رعد الخليفات، ناصر عادل، عودة المرابحة، أحمد الخريشة، صهيب الخليفات، رامي جابر، أحمد البنا.

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