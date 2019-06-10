تسليم 12 طفلاً يتيماً من عائلات “داعش” إلى فرنسا

القامشلي- سلّمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا 12 طفلاً يتيماً من عائلات أفراد داعش إلى فرنسا وإثنين آخرين إلى هولندا، وفق ما قال مسؤول في الإدارة الذاتية الإثنين.

وكتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر على حسابه على “تويتر”، “بناء على طلب الحكومة الفرنسية”، سلمت الإدارة الذاتية الأحد 12 يتيماً فرنسياً من عائلات التنظيم إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عين عيسى (شمال).

وأشار إلى أنه تمّ أيضا تسليم طفلين هولنديين لوفد من وزارة الخارجية الهولندية. (أ ف ب)