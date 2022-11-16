تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش في مجلس النواب

قرر المكتب الدائم لمجلس النواب في أول اجتماع له بالدورة العادية الثانية برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي، تمهيداً لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك خلال (14) يوماً من إلقاء خطاب العرش.

ووجه الصفدي تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر وإلقائه خطبة العرش السامي، مؤكداً أن المجلس أمام استحقاقات وطنية على طريق استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة، وسينطلق في التعامل معها من المضامين التي أكد عليها جلالة الملك بما يسهم في الارتقاء بالأداء ويلبي رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، قال النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور نصار الحيصة إن المكتب بحث أولوياته في المرحلة المقبلة، من أجل مواصلة النهوض بأداء المجلس وتقديم عمل برلماني يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين.

وأوضح الحيصة أن المكتب قرر تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، بناءً على القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته الأولى.

وبين أن المكتب الدائم قرر عقد اجتماع أسبوعي له، وستبقى أبوابه مفتوحة أمام جميع الزملاء لأخذ المشورة، واتخاذ القرارات المناسبة حيال مختلف أوجه ونشاطات العمل الرقابي والتشريعي والإداري في المجلس.

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، ومساعدا الرئيس النائبان ذياب المساعيد والدكتور وائل رزوق، وأمين عام مجلس النواب عبد الرحيم ماهر الواكد.