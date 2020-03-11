عمان – الغد – أكد اتحاد كرة القدم خصوصية واستقلالية أعمال اللجان القضائية -التأديبية والاستنئناف- وما يصدر عنها من قرارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى الثلاثاء ، والتقى خلالها نائب رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الطباع، والأمين العام سمر نصار، برئيس واعضاء اللجنة التأديبية التى يرأسها الاستاد المحامي عمر الزرو، ورئيس واعضاء لجنة الاستئناف برئاسة الاستاذ المحامي زياد خليفة.

وأكد الطباع ونصار خلال اللقاء، حرص اتحاد الكرة على المضي قدماً بإستقلالية عمل اللجان القضائية بالكامل، وبما يتوافق وتعليمات اللعبة قارياً ودولياً.. “لا يمكن حماية جميع الحقوق، وتسوية المنازعات، وتحقيق العدالة بدون وجود قضاء مستقل”.

وأضافا أن الاتحاد يحرص بشكل متواصل على صياغة وتعديل لوائحه كافة، قبل بداية كل موسم، مستنداً على ما يرده من ملاحظات الخبراء القانونين، واركان اللعبة، لتتماشى مع الواقع، وتواكب التطور الذي اصاب كرة القدم، وبما لا يخالف تعليمات الاتحادين الدولي والآسيوي.

ولفت الطباع ان الاتحاد ركز على تعزيز الخبرات واصحاب الاختصاص في اللجان القضائية، مع احاطتهم الكاملة بمختلف القضايا التي تشهدها الساحة الكروية، وما يملكونه من الخبرة القانونية التي تؤهلهم لإصدار قراراتهم بدقة.

كما وجه الطباع شكر وتقدير الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، لرؤساء وأعضاء اللجان السابقة.

من ناحيتهما، أكد الزور وخليفة أن اللجان القضائية تعمل بشكل متواصل وحثيث سعياً لتحقيق المصلحة العامة، وضمان حصول جميع الأطراف على كافة حقوقها، من خلال القرارات التي تصدر.

وأشارا الى ان عمل اللجان في المستقبل، لن يقتصر على إصدار القرارات فقط، بل سيتضمن كذلك إرشادات توعوية وتثقيفية لكل أركان اللعبة.

وأكد الزرو وخليفة أن اللجان القضائية تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية واركان اللعبة، وهدفها تطبيق العدالة، بالاضافة الى منح الاطراف المخالفة للوائح، فرصة الدفاع عن نفسها، قبل اصدار القرارات.

تسمية اللجان القضائية في اتحاد الكرة

اقرت الهيئة التنفيذية في اتحاد كرة القدم، رؤساء واعضاء اللجان الدائمة والقضائية العاملة في الاتحاد.

وحسب النظام الاساسي لاتحاد الكرة، يتوجب ان يرأس اللجان الدائمة احد اعضاء الهيئة التنفيذية، باستثناء لجنة التدقيق الداخلي، واللجان القضائية، وذلك لطبيعة عملها.

لجنة الطورائ : سمو الأمير علي بن الحسين رئيساً، مصطفى الطباع نائباً للرئيس، والاعضاء لؤي عميش، سليم خير، منصور عبيدالله، مروان جمعة، وسكرتير الهيئة التنفيذية مقرراً.

اللجنة التأديبية: عمر الزرو رئيساً، هاني الكردي نائباً للرئيس، والاعضاء وائل فايز، رانيا مصاروة، ياسر بكر، لؤي العمايرة، ومحمد الدبوبي مقرراً.

لجنة الاستئناف: زياد خليفة رئيساً، عمر اللوزي نائباً للرئيس، والاعضاء يوسف خليلية، غازي بدير، طلحة وريكات، وربا الخطيب مقرراً.

لجنة الترخيص: سعد حياصات رئيساً، غسان بركات نائباً للرئيس، سيف عجاج عضواً، ابراهيم قاقيش مقرراً.

لجنة استئناف الترخيص: ناجي قطيشات رئيساً، سالم النعسان نائباً للرئيس، رجائي شعت عضواً، وربا الخطيب مقرراً.

لجنة اوضاع اللاعبين: محمد سمارة رئيساً، فؤاد قرادة نائباً للرئيس، والاعضاء محمد دغمش، ندين الرشدان، وليث عجاج مقرراً.

لجنة التدقيق الداخلي: مؤيد السمان رئيساً، بانتظار تسمية بقية الاعضاء.

اللجنة النسوية: ستيفاني النبر رئيساً، اماني القاضي نائباً للرئيس، والاعضاء رندة كرادشة، ماهر ابو هنطش، تالا موج، ودينا سلامة مقرراً.

اللجنة الطبية: يوسف الصقور رئيساً، الدكتور يحيا المحارمة نائباً للرئيس، والاعضاء زيد الحباشنة، ايل ابو دية، لانا جوردن، زياد القروم، وعلي شهاب مقرراً.

لجنة التسويق: لؤي عميش رئيساً، مروان جمعة نائباً للرئيس، والاعضاء يوسف الصقور، سليم خير، منصور عبيدالله، نسرين الخزاعلة مقرراً.

لجنة الحكام: مصطفى الطباع رئيساً، المستشار يورن لارسن نائباً للرئيس، والاعضاء حسن الخالدي، ستيفاني النبر، مأمون علاونة، وشرين الشلبي مقرراً.

اللجنة المالية: مروان جمعة رئيساً، مروان مرجي نائباً للرئيس، وهاني برهومة عضواً، ومأمون كساب مقرراً.

لجنة المسابقات والملاعب: محمد المحارمة رئيساً، سليم خير نائباً للرئيس، فيما تضم في عضويتها كل من المدير التنفيذي للشؤون الاجتماعية والرياضية/ أمانة عمان، مندوب قوات الدرك، مندوب الامن العام، التلفزيون الأردني- مندوب القناة الرياضية، عطوفة مدير مدينة الحسين للشباب، عطوفة مدير مدينة الأمير محمد، عطوفة مدير مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، عطوفة مدير مدينة الحسن الرياضية، عوض شعيبات عضو مراقب، معتصم الحنيطي عضو مراقب، ومحمد منكو مقرراً.