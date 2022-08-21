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تسمية شارع في الرصيفة باسم الأطفال الخمسة ضحايا الحريق

10:46 م2022-08-21

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الرصيفة- قرر مجلس بلدي الرصيفة اليوم الاحد تسمية أحد شوارع المدينة باسم شهداء الوطن الأطفال (سلمان وسلطان وريم واريام وملاك) أحمد الدعسان الدعجة، الذين توفاهم الله يوم الجمعة الماضي نتيجة حادث الحريق الذي وقع في منزلهم بمدينة الرصيفة.
وأكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، في بيان، أن القرار يأتي تماهيا مع الحدث الجلل والمصاب الكبير لأبناء المدينة والوطن وتكريما لأرواح الشهداء كأقل واجب يمكن تقديمه. -(بترا)

10:46 م2022-08-21
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