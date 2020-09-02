تسهيلات للصناعيين في مدينة المفرق الصناعية

عمان- الغد- أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية عن تسهيلات للصناعيين الراغبين بالإستثمار ضمن مدينة المفرق الصناعية تتعلق بآلية التسديد وفترة التقسيط وذلك في خطوة لمساعدة المستثمرين الراغبين بالإنضمام للمدينة وممارسة نشاطهم الصناعي مستفيدين من جملة الحوافز والإعفاءات التي تمنح فيها للأنشطة الاقتصادية.

وثمن مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد اليوم في بيان صحفي هذه التسهيلات والتي جاءت ضمن التسهيلات التي اقرتها شركة تطوير المفرق لكافة الإستثمارات الراغبة باقامة استثماراتها ضمن منطقة المفرق التنموية ومن ضمنها مدينة المفرق الصناعية التي تقع داخل حدود المنطقة بموجب اتفاقية شراكة بين شركتي المدن الصناعية وتطوير المفرق مطلع العام 2012، وذلك للوقوف الى جانب المستثمرين وتسهيلا عليهم خلال الفترة الحالية، حيث تسري هذه التسهيلات لنهاية العام 2020.

ووفق جويعد فإن هذه التسهيلات تشمل زيادة مدة التقسيط لعقود الإستثمار لتصبح 6 سنوات بدلا من خمس سنوات اضافة الى تخفيض قيمة الدفعة الاولى لتصبح 5% مضيفا انها تأتي استمرارا لثمرة التعاون المشترك بين شركتي المدن الصناعية الاردنية وشركة تطوير المفرق بحيث يضاف الى قائمة المزايا التي تتمتع بها منطقة المفرق التنموية بشكل عام ومدينة المفرق الصناعية بشكل خاص.

وجدد جويعد دعوته لكافة المستثمرين الصناعيين الى الإستفادة من هذه الحوافز الى جانب الحوافز الممنوحة في مدينتي الحسن الصناعية في اربد والحسين الصناعية في الكرك والتي اقرت خلال الآونة الأخيرة، حيث كانت الشركة اقرت حوافز في المدينتين بنسب تتراوح بين 5% ولغاية 20% للبيع الفوري حتى نهاية العام الحالي، بحيث اصبحت الأسعار الجديدة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك تشمل منح خصم مقداره (20%) على الأسعار المقرة للأراضي في المدينة شريطة أن يتم الدفع بشكل فوري ومباشر يرافقه زيادة عدد سنوات تقسيط البيع الآجل لمدة (4) سنوات بدلا من (3) سنوات، وتخفيض الدفعة الأولى الى (20%) بدلا من (30%) في حال الشراء الآجل، فيما شملت تخفيض الأسعار في مدينة الحسن الصناعية منح خصم مقداره (5%) على الأسعار المقرة قي المدينة عند الشراء الفوري والمباشر وخصوصا أن الشركة الآن في مرحلة الإنتهاء من التوسعة الرابعة للمدينة والتي ستشكل فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين لإختيار أحد الخيارات المطروحة في مواقع الأراضي المجهزة والمخدومة.