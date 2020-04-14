تسهيل عودة الموطنين العالقين في العقبة إلى محافظاتهم

أحمد الرواشدة

العقبة – بدأت محافظة العقبة بتنفيذ اجراءات تأمين عودة من يرغب من المواطنين العالقين في العقبة جراء الحظر العام وقانون الدفاع ضمن جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وإيصالهم الى محافظاتهم في المملكة بسهولة ويسر .

وأوضح محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد بان هذا القرار تم اتخاذه بعد مطالبات عديدة من مواطنين علقوا في المدينة وذلك بالتنسيق مع ادارة الازمات في عمان للتسهيل عليهم العودة الى عائلاتهم وأماكن سكنهم شريطة عدم العودة الى العقبة الى حين رفع الحظر عن المملكة.

وبدأت كوادر المحافظة من يومين بتسجيل اسماء المواطنين الراغبين بالمغادرة بتنظيم كشوفات رسمية موثق فيها الاسم والرقم الوطني لغايات وإصدار تصاريح لهم لمرة واحدة فقط دون العودة للعقبة.

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