تسويات قضائية مع متهمين تسترد 14 مليون دينار

صادقت اللجنة القضائية للجرائم الاقتصادية على قرار النائب العام بإجراء مصالحات مع 18 متهمًا في ثلاث قضايا فساد رئيسية كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالتها على القضاء في اوقات سابقة .

فقد وافقت اللجنة على قرار اجراء مصالحة مع مساهمين اثنين كبار اعضاء سابقين في مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة تم بموجبها تنازل هذين الشريكين عن ما مجموعه اربعة ملايين و400 ألف سهم توزّع على باقي مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في راس المال ، مع دفع مبلغ يزيد عن 68 ألف دينار بدل طوابع واردات لخزينة الدولة عن عملية بيع الاسهم ” التنازل ” .

كما صادقت اللجنة على قرار اجراء مصالحة مع ثلاثة متهمين في قضية مشتريات لوازم طبية واجهزة لمستشفى الامير حمزة بحيث تدفع المتهمة الرئيسية ومتهمان اخران من ذويها مبلغ مليون و51 ألف دينار مقابل وقف ملاحقتهم .

وصادقت اللجنة على قرار اجراء مصالحة مع ثمانية متهمين رئيسين استعادت بموجبه الشركة الاهلية للمشاريع المساهمة العامة عقارات واسهم ودفعات نقدية مضمونة بسند بقيمة ستة ملايين دينار .

يذكر ان الشركة الاهلية كانت قد استعادت في وقت ستبق من خمسة متهمين اخرين في ذات القضية حوالي خمسة ملايين دينار .