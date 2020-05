تسوية بين ليفربول ونايكي لتأخير تنفيذ تعاقدهما – تقارير

لندن – توصل ليفربول وشركة “نايكي” للتجهيزات الرياضية، الى تسوية مالية تتيح للأول انهاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع الشركة المتعاقد معها “نيو بالانس”، وتأخير دخول عقده الجديد حيز التنفيذ، بحسب تقارير صحافية.

ووقع متصدر ترتيب الدوري مطلع العام الحالي، عقدا مع عملاق صناعة التجهيزات الرياضية اعتبارا من الموسم المقبل، يقدر بأن تصل قيمته الاجمالية الى نحو 70 مليون جنيه استرليني سنويا (نحو 85 مليون دولار)، بما يشمل القيمة الأساسية إضافة الى حصة النادي من أرباح بيع القمصان والتذكارات وغيرها من الإيرادات.

وفي حين كان من المقرر ان يدخل العقد حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020 على اعتبار ان موسم 2019-2020 سيكون قد انتهى، اضطر ليفربول الى التفاوض مع “نايكي” للاستمرار مع “نيو بالانس” لما بعد هذا التاريخ، نظرا لأن المباريات معلقة منذ منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

