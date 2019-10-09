تسيتسيباس يتأهل بصعوبة الى الدور ثمن النهائي لدورة شنغهاي

شنغهاي – بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للالف نقطة في كرة المضرب، بفوز ثأري وصعب على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بنتيجة 7-6(3/7) و7-6(3/7).

واحتاج المصنف سابع عالميا وسادسا في شنغهاي الى ساعتين ودقيقتين، لتحقيق فوزه الأول على المصنف التاسع عشر، بعد أن خرج الاخير منتصرا في المواجهتين اللتين جمعتهما سابقا.

ويلتقي اليوناني (21 عامًا) تاليًا مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز الثلاثاء على الفرنسي غايل مونفيس 6-2 و7-6، وكسر تسيتسيباس، الساعي لضمان مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم التي تضم أفضل ثمانية لاعبين خلال 2019، إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن يرد الكندي التحية في الشوط التالي ويحتكم اللاعبان الى شوط فاصل، حسمه اليوناني لصالحه.

Not to be today for Félix Auger-Aliassime, as he goes down 7-6(3), 7-6(3) to Stefanos Tsitsipas at the #ShanghaiMasters. After over two hours of play, it could have gone either way. European indoor courts await FAA.#FélixRising pic.twitter.com/hE7yKfXPGM — Tennis Canada (@TennisCanada) October 9, 2019

وفاز كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية ليتكرر سيناريو ختام المجموعة الاولى، وبلغ الاميركي جون إيسنر الدور ذاته بفوزه على الفرنسي لوكاس بوي بنتيجة 7-5 و6-3.

ويلتقي المصنف السابع عشر مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول أو الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 36 اللذين يلتقيان لاحقا اليوم، حيث تأهل الايطالي ماتيو بيريتيني الى الدور ثمن النهائي بعد تفوقه على التشيلي كريستيان غارين 6-3 و6-3.

ويلتقي المصنف الثالث عشر عالميًا الذي بلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأخيرة قبل خروجه امام الاسباني رافايل نادال، مواطن الاخير روبرتو باوتيستا أغوت الفائز على الاميركي ريلي أوبيلكا 6-4 و7-5، كما وبلغ الروسي كارن خاتشانوف الدور ثمن النهائي بفوزه على الاميركي تايلور فريتز 6-2 و6-4.

ويتواجه خاتشانوف المصنف تاسعا عالميا موعدا مع الايطالي فابيو فونييني الثاني عشر الذي أسقط الثلاثاء البريطاني أندي مواري في مباراة ماراتونية استغرقت ثلاث ساعات وتسع دقائق بنتيجة 7-6(4/7)، 2-6 و7-6(2/7).