تسيتسيباس يتأهل بصعوبة الى الدور ثمن النهائي لدورة شنغهاي

شنغهاي – بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للالف نقطة في كرة المضرب، بفوز ثأري وصعب على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بنتيجة 7-6(3/7) و7-6(3/7).

واحتاج المصنف سابع عالميا وسادسا في شنغهاي الى ساعتين ودقيقتين، لتحقيق فوزه الأول على المصنف التاسع عشر، بعد أن خرج الاخير منتصرا في المواجهتين اللتين جمعتهما سابقا.

ويلتقي اليوناني (21 عامًا) تاليًا مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز الثلاثاء على الفرنسي غايل مونفيس 6-2 و7-6، وكسر تسيتسيباس، الساعي لضمان مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم التي تضم أفضل ثمانية لاعبين خلال 2019، إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الاولى قبل أن يرد الكندي التحية في الشوط التالي ويحتكم اللاعبان الى شوط فاصل، حسمه اليوناني لصالحه.

Not to be today for Félix Auger-Aliassime, as he goes down 7-6(3), 7-6(3) to Stefanos Tsitsipas at the #ShanghaiMasters.

After over two hours of play, it could have gone either way.

