تسيتسيباس يتنازل عن اللقب ومدفيديف يبلغ ربع نهائي دورة مرسيليا

مرسيليا – تنازل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا عن لقبه بطلا لدورة مرسيليا في كرة المضرب، بخسارته أمام الفرنسي بيار-هوغ هيربير 7-6 (8-6) و4-6 و2-6 الجمعة في الدور ربع النهائي.

وكان المصنف خامسا عالميا يمني النفس بالذهاب حتى النهاية والفوز بلقب هذه الدورة للعام الثالث تواليا، لكن مشواره انتهى على يد هيربير المتخصص في فئة الزوجي.

ويلتقي الفرنسي البالغ 29 عاما في الدور نصف النهائي أحد مواطنيه أوغو أومبير أو أرتور ريندركنيك.

وعلق المنصف 93 عالميا على انجاز الفوز على اليوناني الذي وصل الشهر الماضي الى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، قائلا “إنه أمر مذهل. هذا فوزي الأول على أحد المصنفين بين الخمسة الأوائل”.

وتابع “كنت أعلم بأنه يتوجب علي تقديم مباراة كبيرة من أجل الفوز، وهذا ما فعلته”.

وخلافا لتسيتسيباس، واصل الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في الدورة والذي سيزيح الإسباني رافايل نادال عن المركز الثاني في تصنيف رابطة المحترفين الإثنين، مشواره وبلغ نصف النهائي بفوز سهل على الإيطالي البالغ 19 عاما يانيك سينر 6-2 و6-4.

ونجح الروسي، الساعي الى لقبه التاسع، في التخلص من عقبة ربع النهائي في مرسيليا حيث انتهى مشواره مرتين عامي 2017 و2020، وبلغ دور الأربعة للمرة الأولى.

ويلتقي مدفيديف في نصف النهائي الأسترالي الصاعد من التصفيات ماثيو إبدن الذي تغلب على بطل 2018 الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و6-4 و6-2. (أ ف ب)