تسيير “درون” لمراقبة غابات عجلون من مفتعلي الحرائق (فيديو)

عبدالله الربيحات

عمان- سيرت مديرية الثروة الحرجية في محافظة عجلون طائرات “درون” لمراقبة غابات المحافظة من مفتعلي الحرائق.

وأكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة خلال تفقدهما اليوم، محطة حراج اشتفينا في محافظة عجلون يرافقه محافظ عجلون سلمان النجادا ومدير الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، على ضرورة تنفيذ خطة مكافحة الحرائق ضمن تشاركية مع كافة الجهات المختصه اضافة الى المجتمع المحلي المجاور للغابات .

ودعا الخرابشة إلى بث رسائل التوعية والارشاد لكيفية التعامل مع الغابات وتكثيف الرقابة لكوادر الحراج في كافة الاوقات واستخدام كل وسائل الاتصال لوصول المعلومة في الوقت المناسب .

واستمع الخرابشة خلال جولة لايجاز من مساعد الامين للثروة الحرجية رائد العدوان حول جاهزية كوادر ومعدات الحراج وخطة مكافحة الحرائق والاعتداءات حيث بين العدوان انه قد تم تحهيز خطوط النار والطرق والاجراءات المعدة في الخطة بالاضافة الى التشاركية التامة مع كافة الجهات المختصة من حكام اداريين والدفاع المدني والادارة الملكية لحماية البيئة والادارة المحلية.

واطلع الخرابشة على تسيير طائرات (دراون) لمتابعة الحماية من الحرائق والاعتداءات على الثروة الحرجية.

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