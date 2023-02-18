تسيير قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم السبت، أن الهيئة الخيرية الهاشمية سيّرت قافلة إغاثة مكونة من سبع شاحنات إلى الأشقاء في سوريا، محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب).

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن المملكة مستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.