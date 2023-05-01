تسيير قافلة مساعدات إغاثية جديدة لسوريا

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة مكونة من عشر شاحنات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي إلى الأشقاء في سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

وتحمل القافلة مواد طبية وإغاثية وغذائية من ضمن التبرعات التي استقبلتها الهيئة خلال الفترة الماضية من مختلف القطاعات والجهات المتبرعة وسيصار إلى تسليمها للهلال الأحمر السوري من خلال نظام التبادل الفوري (Back to Back) ليتم توزيعها على المتضررين من الزلزال في مختلف المناطق.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: ” تستمر جهود الأردن في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الشقيق في سوريا والذي تضرر من الزلزال، وبعد مرور أكثر من شهرين على الكارثة فإننا نعمل على استمرارية تقديم الدعم والعون لضمان تعافي الأشقاء في سوريا وعودة حياتهم الطبيعية”.

وأضاف الشبلي أن عدد الشاحنات التي تم إرسالها إلى الأشقاء في سوريا وصلت إلى 172 شاحنة بالإضافة إلى ثلاث طائرات.