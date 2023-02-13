تسيير 14 شاحنة إغاثة إلى سوريا

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت بتسيير قافلة إغاثة مكونة من 14 شاحنة إلى الأشقاء في سوريا، محملة بأدوية ومواد غذائية وبطانيات ومياه شرب صحية، لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب)، حيث تسلمت الهيئة العليا للإغاثة في سوريا 7 شاحنات منها، وتسلمت وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا ٧ شاحنات أخرى لتوزيعها على المتضررين في المناطق المنكوبة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن المملكة مستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.