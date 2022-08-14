تشافي: إنه تعادل محبط وسعيد بأداء ليفاندوفسكي

علق مدرب نادي ​برشلونة​، ​تشافي هرنانديز​، على التعادل السلبي الذي حققه فريقه أمام رايو فاليكانو، يوم السبت، في الجولة الأولى من بطولة ​الدوري الاسباني​، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وقال تشافي في تصريحات لوسائل الاعلام: “التعادل محبط، أتينا بشغف كبير بعد الفترة التحضيرية لكن لا يُمكن ان نكون انهزامين ويجب مواصلة القتال”.

وتابع: “الهدف الأساسي هذا الموسم هو الفوز بالألقاب، وهذا التعادل لا يُغير شيئا، ان لم نفز ببطولات سيكون موسما محبطا لي وللنادي، علينا ان نطلب الكثير من بعضنا”.

وأضاف: “اليوم افتقرنا إلى الهدوء خاصة عند اتخاذ القرارات، التعادل مؤسف لأن هناك فرص خطيرة قمنا بها، دي يونغ؟ ليس احتياطيا، انه لاعب هام وقلت ذلك عدة مرات انه لاعب مهم لنا”.

وعن ليفاندوفسكي تابع تشافي: “سعيد باداءه، إنه يعمل من أجل الفريق، اليوم افتقدنا للفعالية وهذه كانت المشكلة، لكنني سعيد بوجوده هنا وهو يساعد الفريق، ليفا والجميع كانوا محبطين بسبب النتيجة، لكن علينا مواصلة العمل”.